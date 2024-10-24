زوجة محمد علي كلاي تصل أفغانستان لبناء ملعب رياضي باسمه

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة العامة للرياضة في أفغانستان أن خليلة علي، زوجة بطل الملاكمة العالمي الراحل محمد علي كلاي، ستصل إلى كابل.

ووفقا لبيان الهيئة، ستصل السيدة علي إلى كابل، اليوم الخميس، 24 أكتوبر، والهدف من هذه الزيارة هو بناء ملعب رياضي باسم "النصر" وتأسيس جمعية رياضية تحمل اسم محمد علي كلاي وخليلَة علي في كابل.

وكانت خليلَة علي قد زارت كابل في عام 2021 من أجل إطلاق مشروع بناء ملعب النصر، وهذه المرة تأتي من أجل استكمال بناء الملعب.

كلاي أسطورة الملاكمة

وأسطورة الملاكمة محمد علي كلاي احترف اللعبة بعد فوزه بالميدالية الذهبية للوزن خفيف الثقل في دورة 1960 الأولمبية بروما، وتمكن وعمره 22 عاما بعد 4 أعوام من إقصاء سوني ليستون عن عرش الملاكمة العالمي بالوزن الثقيل في الجولة السابعة، ثم فاجأ العالم باعتناقه الإسلام بعد عام وتغيير اسمه الأول Cassius Marcellus إلى محمد علي، وبه خاض في 1965 مباراة التحدي مع ليستون، فأنهاها بقاضية سريعة في الجولة الأولى، وبعدها خطف الأضواء طوال 17 سنة.

وخارج الحلبات، اشتهر محمد علي المولود في يناير عام 1942 بمدينة لويفيل في ولاية كنتاكي، بمعارضته للحرب الأميركية في فيتنام، ورفضه في 1966 الالتحاق بالجيش لمشاركته فيها.

7 بنات وابنان

كلاي، الذي غادر الدنيا في الثالث من يونيو عام 2016 ترك 7 بنات وابنين، حيث تزوج 4 مرات، من الثانية له ابن و3 بنات، إضافة لابنتين من الثالثة، كما وابنتين من خارج الزواج، وهما "ميا" المولودة في 1972 و"خالية" الأصغر منها بعامين.

كما كان له ابن سماه "أسعد أمين" تبناه بعمر 5 أشهر مع من اقترن بها في 1986 وأصبحت أرملته الآن، وهي "يولاندا ويليامس" الشهيرة باسم "لوني" منذ كانت صغيرة يعرفها في "لويفيل" كابنة جيران عمرها 6 أعوام، ثم تزوجها تصغره بأكثر من 15 سنة، واعتنقت الإسلام مثله.

ولمحمد علي أخ وحيد، هو رودولف الذي غيّر اسمه إلى رحمان لاعتناقه الإسلام أيضاً، ونقل في 2013 لصحيفة "صن" البريطانية، أن شقيقه أوصاه بدفنه قرب والديه في مدينة "لويفيل" إذا ما توفي قبله، وأن يحفروا على شاهد قبره عبارات للقسيس الأميركي الراحل في 1968 قتيلاً، مارتن لوثر كينغ: "حاولت أن أحب أحداً. أن أحب الإنسانية وأخدمها. حاولت فعلاً أن أطعم الجياع وأكسو العراة".