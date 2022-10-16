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زوارق حربية إسرائيلية تخترق المياه الإقليمية للبنان

Category: عربي ودولي

Date: 2022-10-16T18:31:54+0000
زوارق حربية إسرائيلية تخترق المياه الإقليمية للبنان

شفق نيوز / أعلن الجيش اللبناني، مساء الأحد، اختراق زوارق حربية إسرائيلية المياه الإقليمية للبنان، قبالة رأس الناقورة 4 مرات منذ أمس السبت.

وأوضح الجيش اللبناني، في بيان له، أن "زورقاً حربياً إسرائيلياً خرق يوم السبت المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، ولمسافة حوالي 333 مترا ولمدة 10 دقائق".

وأضاف أن "بين الساعة 15.55 والساعة 16.00، خرق زورق معاد مماثل البقعة البحرية المذكورة ولمسافة حوالي 370 مترا، كما اخترق زورق ثالث المنطقة البحرية المذكورة ولمسافة  203 أمتار".

وأشار  الجيش، إلى "اختراق زورق الجيش حربي رابع ما بين الساعة 17.18 والساعة 17.43، امتد بمسافة حوالى 481 مترا"، مؤكداً متابعة موضوع الخروق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

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