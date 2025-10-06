"زواج النفحة" يثير الجدل في مصر ودار الإفتاء تحسم الأمر

شفق نيوز- القاهرة

أصدرت دار الإفتاء المصرية، يوم الاثنين، فتوى رسمية للموقف الشرعي مما يسمى بـ"زواج النفحة"، مؤكدة أن هذا النوع من العقود محرم شرعاً وباطل من الأساس.

وبينت أن هذا الزواج باطل لما يتضمنه من مخالفات واضحة لمقاصد الشريعة الإسلامية وأحكام الزواج الصحيح، مشيرة إلى أن "تسميته باسم جديد لا تغير من حقيقته أو حكمه الشرعي"، بعدما أثار ضجة حول مشروعيته على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أوضحت "الإفتاء" أن ما يُعرف بـ"زواج النفحة" يعتمد على اتفاق بين شاب وفتاة، يتضمن دفع مقدم ومؤخر صداق، مع إتاحة الطلاق في أي وقت، والاعتراف بالأبناء في حال حدوث حمل.

ويُعقد هذا الاتفاق عادة دون وجود ولي أمر، أو توثيق رسمي، أو إعلان، مما يجعل العقد يفتقر لأركانه الأساسية التي حددها الشرع، ويحول العلاقة من زواج صحيح إلى علاقة محرمة شرعاً.

وأكدت دار الإفتاء أن غياب الولي، وعدم التوثيق، وإخفاء الزواج عن الناس، وترك نسب الأبناء لاختيار الأب، كلها أمور تتعارض مع مقاصد الزواج الشرعي الذي شرعه الله لتحقيق المودة والرحمة والسكن، وحفظ الأنساب والحقوق، ومنع الفساد والريبة، مشددة على أن هذه العقود تُعد تحايلاً على أحكام الله، وتفتح أبواب الفساد والضياع.

كما أشارت في بيانها إلى أن الإسلام عند أمره بالزواج ورغبته فيه، راعى الفطرة الإنسانية، فلم يمنع الغرائز، بل نظمها بما يحقق الكرامة والاستقرار.

وأضافت أن عقد الزواج في الإسلام محاط بسياج من الشروط والأركان لضمان استمراره وتحقيق مقاصده، وليس مجرد وسيلة لإشباع الرغبة أو التهرب من المسؤولية.

فالشريعة فرّقت بوضوح بين الزواج الصحيح الذي يقوم على الإعلان، والرضا، والتوثيق، ووجود الولي، وبين العلاقات غير الشرعية التي تبرم في الخفاء.

وأثارت رسالة أرسلها طالب جامعي إلى دار الإفتاء المصرية جدلاً واسعاً بعد أن استحدث ما أسماه "زواج النفحة"، واضعاً له شروطاً غريبة، متسائلاً عن مدى مشروعيته في الشريعة الإسلامية.

وعرض الطالب فكرته على أنها عقد زواج تقوم فيه الزوجة بقبول مهر مقدم ومؤخر مالي، مع إمكانية أن ينكر الزوج نسب الأبناء إذا حدث إنجاب.

ويتم الطلاق متى شاء الزوج أو باتفاق الطرفين، على أن يُعقد دون ولي، أو توثيق رسمي، أو إعلان، مع اشتراط أن يكون "زواجاً شرعياً" لا يخضع لمدد محددة مثل "زواج المتعة".