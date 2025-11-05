زهران ممداني مهاجماً ترمب: نيويورك ستهزمه لخيانته الأمة

شفق نيوز- واشنطن

هاجم العمدة المنتخب لمدينة نيويورك، زهران ممداني، يوم الأربعاء، الرئيس الأميركي دونالد ترمب، فيما أشار إلى محاسبة الملاك الجشعين في المدينة.

وقال ممداني في كلمته عقب فوزه بمنصب العمدة: "إذا ما تبنينا هذا المسار الجديد والجريء بدلا من الهروب منه، فسنتمكن من مواجهة الأوليغارشية والاستبداد بالقوة التي يخشيانها، لا بالتودد الذي يرغبان به، فبعد كل شيء، إذا كان هناك من يستطيع أن يبين لأمة خانها دونالد ترامب كيف تهزمه، فهي المدينة التي أنشأته، وإذا كانت هناك طريقة لإرعاب طاغية، فهي بتفكيك الظروف ذاتها التي سمحت له بتجميع السلطة، فهذه ليست فقط الطريقة التي نوقف بها ترمب، بل الطريقة التي نوقف بها من سيأتي بعده".

وأضاف أن "دونالد ترمب، وبما أنني أعلم أنك تشاهدني، لدي أربع كلمات أوجهها إليك ارفع الصوت"، مشددا على أن إدارته ستعمل على محاسبة الملاك الجشعين للعقارات".

وتابع قائلا إن "أمثال دونالد ترمب في مدينتنا أصبحوا مرتاحين جدا في استغلال المستأجرين، كما أن المليارديرات مثله يتهربون من الضرائب ويستغلون الإعفاءات الضريبية".

وأكد ممداني عزمه دعم النقابات العمالية وتعزيز حقوق العمال، موضحا أن "عندما يتمتع العمال بحقوق راسخة، فإن الرؤساء الذين يسعون إلى ابتزازهم يصبحون صغاراً للغاية".

وأوضح العمدة الجديد أن نيويورك ستبقى مدينة المهاجرين، مدينة بنيت بالمهاجرين وتدار بهم، مضيفاً أنه "ومن هذه الليلة فصاعدا، تقاد من قبل مهاجر".

وختم ممداني خطابه برسالة مباشرة إلى ترمب قائلا: "اسمعني جيدا، الرئيس ترمب، عندما أقول هذا للوصول إلى أي منا، عليك أن تمر بنا جميعا، وعندما ندخل قاعة المدينة بعد 58 يوما، ستكون التوقعات عالية، و سنلبيها".