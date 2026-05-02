أزمة وقود الطائرات تهدد سبيريت الأميركية بالإغلاق

شفق نيوز- واشنطن

تستعد شركة سبيريت للطيران الأميركية، يوم السبت، لإيقاف عملياتها الجوية بعد فشلها في الحصول على دعم حكومي.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، أن "الشركة واجهت إجراءات إفلاس مرتين خلال أقل من عامين، في ظل تصاعد الضغوط المالية الناتجة عن ارتفاع أسعار وقود الطائرات، والذي تفاقم بفعل تداعيات الحرب في إيران".

وأطلق إد باستيان، الرئيس التنفيذي لشركة "دلتا إيرلاينز"، مطلع الشهر الجاري، تحذيرا شديد اللهجة، مؤكدا أن شركات الطيران الأميركية تقف أمام مفترق طرق تاريخي، فإما تحسين الأداء الجذري أو مواجهة "خطر الزوال".

ويأتي هذا مع الارتفاع الحاد في أسعار وقود الطائرات الناجم عن تصاعد التوترات والأزمات في منطقة الشرق الأوسط.