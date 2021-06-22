سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أزمة لبنان تتفاقم .. رفع سعر الخبز للمرة الخامسة

Category: عربي ودولي

Date: 2021-06-22T13:24:51+0000
أزمة لبنان تتفاقم .. رفع سعر الخبز للمرة الخامسة

أعلنت وزارة الاقتصاد اللبنانية، الثلاثاء، رفع سعر الخبز المدعم للمرة الخامسة خلال عام، وسط أزمة اقتصادية خانقة تمر منها البلاد.

وقالت الوزارة إن سبب هذه الزيادة إنهاء مصرف لبنان المركزي دعم السكر، مما يرفع تكلفة إنتاج الخبز.

ويعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخه الحديث، وهي الأزمة التي يرجح البنك الدولي أن تصنف كواحدة من أسوأ الأزمات التي شهدها العالم في السنوات الـ150 الماضية.

وقال البنك الدولي في تقرير هذا الشهر إن الناتج المحلي الإجمالي للبنان من المتوقع أن ينكمش بنسبة 9.5 بالمائة في عام 2021، وذلك بعد انكماشه بنسبة 20.3 بالمائة في 2020، و6.7 بالمائة في العام السابق.

وفقدت العملة اللبنانية 90 بالمائة من قيمتها، محطمة مستوى قياسيا للهبوط في وقت سابق هذا الشهر بلغ 15500 ليرة مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء.

وفي المقابل، لا يزال سعر الصرف الرسمي للدولار 1507 ليرات.

وكان المصرف المركزي قلص الدعم مع انخفاض احتياطيات العملات الأجنبية من 30 مليار دولار في بداية الأزمة في أكتوبر عام 2019، إلى ما يقرب من 15 مليار دولار حاليا.

وانخفضت القوة الشرائية لدى معظم اللبنانيين، ويعيش أكثر من نصف السكان الآن تحت خط الفقر.

كما أن هناك نقصا حادا في البنزين والأدوية ومنتجات رئيسية أخرى، ويستمر انقطاع الكهرباء معظم ساعات اليوم.

related

نبيه بري: سنغرق كـ"تيتانيك" من دون استثناء

Date: 2021-03-29 11:04:50
نبيه بري: سنغرق كـ"تيتانيك" من دون استثناء

متى يتم نزع سلاح "حزب الله"؟ .. الرئيس اللبناني يجيب

Date: 2020-08-19 05:46:48
متى يتم نزع سلاح "حزب الله"؟ .. الرئيس اللبناني يجيب

لبنان يوقف الرحلات من وإلى دول "كورونا‎" ويمنع دخول العراقيين

Date: 2020-03-11 19:55:50
لبنان يوقف الرحلات من وإلى دول "كورونا‎" ويمنع دخول العراقيين

تحقيقات أولية تحدد سبب انفجار بيروت

Date: 2020-08-05 13:36:29
تحقيقات أولية تحدد سبب انفجار بيروت

فيديو.. أول ظهو لحسن نصر الله بعد أنباء تدهور صحته

Date: 2021-06-08 15:31:22
فيديو.. أول ظهو لحسن نصر الله بعد أنباء تدهور صحته

اغتصاب جماعي لمراهقة سورية في لبنان ‎

Date: 2019-07-08 17:18:05
اغتصاب جماعي لمراهقة سورية في لبنان ‎

لبنان في مأزق جديد.. رئيس الوزراء المكلف يعتذر عن تشكيل الحكومة

Date: 2020-09-26 08:42:32
لبنان في مأزق جديد.. رئيس الوزراء المكلف يعتذر عن تشكيل الحكومة

اكثر من 100 حريق مستمر يلتهم لبنان

Date: 2019-10-15 09:24:35
اكثر من 100 حريق مستمر يلتهم لبنان