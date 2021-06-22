أزمة لبنان تتفاقم .. رفع سعر الخبز للمرة الخامسة

أعلنت وزارة الاقتصاد اللبنانية، الثلاثاء، رفع سعر الخبز المدعم للمرة الخامسة خلال عام، وسط أزمة اقتصادية خانقة تمر منها البلاد.

وقالت الوزارة إن سبب هذه الزيادة إنهاء مصرف لبنان المركزي دعم السكر، مما يرفع تكلفة إنتاج الخبز.

ويعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخه الحديث، وهي الأزمة التي يرجح البنك الدولي أن تصنف كواحدة من أسوأ الأزمات التي شهدها العالم في السنوات الـ150 الماضية.

وقال البنك الدولي في تقرير هذا الشهر إن الناتج المحلي الإجمالي للبنان من المتوقع أن ينكمش بنسبة 9.5 بالمائة في عام 2021، وذلك بعد انكماشه بنسبة 20.3 بالمائة في 2020، و6.7 بالمائة في العام السابق.

وفقدت العملة اللبنانية 90 بالمائة من قيمتها، محطمة مستوى قياسيا للهبوط في وقت سابق هذا الشهر بلغ 15500 ليرة مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء.

وفي المقابل، لا يزال سعر الصرف الرسمي للدولار 1507 ليرات.

وكان المصرف المركزي قلص الدعم مع انخفاض احتياطيات العملات الأجنبية من 30 مليار دولار في بداية الأزمة في أكتوبر عام 2019، إلى ما يقرب من 15 مليار دولار حاليا.

وانخفضت القوة الشرائية لدى معظم اللبنانيين، ويعيش أكثر من نصف السكان الآن تحت خط الفقر.

كما أن هناك نقصا حادا في البنزين والأدوية ومنتجات رئيسية أخرى، ويستمر انقطاع الكهرباء معظم ساعات اليوم.