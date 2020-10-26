أزمة قلبية تودي ببرلماني مصري بعد فوز زوجته في الانتخابات

شفق نيوز/ توفي برلماني مصري سابق، يوم الاثنين، عن عن عمر ناهز 70عاما، عقب إعلان فوز زوجته للانتخابات البرلمانية.

وقالت وسائل اعلام مصرية، إن النائب المصري السابق عن دائرة سوهاج أحمد أبو حجي توفي، اليوم، عن عمر ناهز 70عاما، عقب إعلان مؤشرات الفرز فوز زوجته ألفت المزلاوي المرشحة ضمن قائمة "من أجل مصر" للانتخابات البرلمانية.

وبدأ أبو حجي، يومه منذ الصباح الباكر في جولة على اللجان الانتخابية برفقة زوجته، وبعد غلق اللجان توجه إلى منزله للاستراحة، وأثناء عمليات الفرز بلغه مؤشرات عن فوز زوجته، وأصيب بعدها بأزمة قلبية، ونقل إلى مستشفى خاص ثم مستشفى الجامعة حيث توفي.

يشار إلى أن أبو حجي، كان نائبا لبندر سوهاج لثلاث دورات متتالية، وبدأ حياته بحزب التجمع واعتقل في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، وأفرج عنه مبارك.