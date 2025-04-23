"أزمة عميقة".. روسيا تدرج أكثر من 20 برلمانياً بريطانياً في "قائمة المنع"

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم الأربعاء، إدراج 21 برلمانياً بريطانياً في "قائمة المنع" من دخول أراضي البلاد رداً على "السياسات المعادية" لموسكو التي تتبعها لندن.

وكان السفير الروسي في لندن، أندريه كيلين، قد قال في وقت سابق، إن العلاقات بين روسيا وبريطانيا تشهد أزمة عميقة في الوقت الراهن، وتتزايد الضغوط على الدبلوماسيين الروس في بريطانيا.

كما ذكر نائب مجلس الدوما عن منطقة القرم، ليونيد إيفليف، أن دعوة رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، لإعداد خطة لاحتواء روسيا هي مظهر من مظاهر "الطبيعة البريطانية العدوانية".

من جهته، كتب الدبلوماسي البريطاني، إيان براود، أنه يجب على رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أن يدعم إنهاء النزاع في أوكرانيا وإصلاح العلاقات مع روسيا.

وفي 10 مارس/آذار الماضي، أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بأن السكرتير الثاني للسفارة البريطانية في موسكو وزوج دبلوماسية بريطانية أخرى قدما معلومات كاذبة عن نفسيهما ولوجود دلائل على ممارستهما لأعمال استخباراتية وتخريبية، تم سحب الاعتماد منهما. وذكرت الخارجية الروسية، أنه تم الإيعاز لهما بمغادرة البلاد.

وفي 12 مارس/آذار الماضي، ألغت وزارة الخارجية البريطانية اعتماد أحد موظفي السفارة الروسية في لندن وزوجة دبلوماسي روسي رداً على ذلك.