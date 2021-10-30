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أزمة تصريحات قرداحي.. قطر تبتعد عن المقاطعة الخليجية وتكتفي بالاستنكار

Category: عربي ودولي

Date: 2021-10-30T17:42:14+0000
أزمة تصريحات قرداحي.. قطر تبتعد عن المقاطعة الخليجية وتكتفي بالاستنكار

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية القطرية، يوم السبت، عن استنكارها لتصريحات وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن حرب اليمن ووصفها بـ"العبثية".

وقال المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية في بيان، عن "استغرابه الشديد واستنكاره للتصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير الإعلام بالجمهورية اللبنانية، معتبرا "هذا الموقف من وزير الإعلام اللبناني الجديد موقفا غير مسؤول تجاه بلده وتجاه القضايا العربية على حد سواء، وقد كان حريّا به عدم الزج بلبنان الشقيق في أزمات خارجية".

واضاف، ان "وزارة الخارجية تدعو الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد وبشكل عاجل وحاسم لتهدئة الأوضاع وللمسارعة في رأب الصدع بين الأشقاء".

واعلنت دول السعودية والبحرين والامارات والكويت، استدعاء سفرائها من لبنان وطلبت من السفير اللبناني لديها مغادرة بلدانها خلال 48 ساعة، اضافة الى اتخاذ اجراءات اقتصادية عقابية.

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