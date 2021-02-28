أزمة تركية – ايرانية.. أنقرة تستدعي سفير طهران على خلفية تصريحات تتعلق بالعراق

شفق نيوز/ استدعت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأحد، سفير طهران لدى أنقرة على خلفية تصريحات إيرانية تتهم تركيا بانتهاك سيادة العراق.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن "ما ننتظره من إيران هو دعم تركيا في مكافحتها للإرهاب وليس الوقوف ضدها".

وكان سفير إيران لدى بغداد إيرج مسجدي قد دعا تركيا إلى "مغادرة العراق واحترام أراضيه".

ونشر موقع رووداو" تصريحات للسفير الإيراني لدى بغداد قال فيها: "نرفض التدخل العسكري في العراق، وينبغي على القوات التركية ألا تشكل تهديدا أو أن تنتهك الأراضي العراقية"، متسائلا "ما شأن تركيا في (قضاء) سنجار؟".

وردّ السفير التركي لدى العراق فاتح يلدز على تصريح السفير الإيراني في تغريدة بحسابه على تويتر قال فيها: "أعتقد أن السفير الإيراني آخر شخص يمكن أن يعطي تركيا درسا في احترام حدود العراق".

خاطب رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، سفيري تركيا فاتح يلدز وإيران ايرج مسجدي، دون ان يذكرهما بالاسم، بعدم التدخل فيما لا يعنيهما بالعراق.

وقال الحلبوسي في تغريدة له، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "ممثلي البعثات الدبلوماسية في العراق واجبهم تمثيل بلدانهم وتعزيز التعاون بين البلدين، فعلى بعض ممثلي تلك البعثات أن يعي جيدا واجباته، ولا يتدخل فيما لا يعنيه، ويحترم سيادة العراق لكي يُعامل بالمثل".