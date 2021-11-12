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أزمة المهاجرين تتفاقم.. بيلاروسيا تهدد "مبتوري الرأس" وتلوح برد قاسٍ على عقوبات الاتحاد

Category: عربي ودولي

Date: 2021-11-12T06:15:33+0000
أزمة المهاجرين تتفاقم.. بيلاروسيا تهدد "مبتوري الرأس" وتلوح برد قاسٍ على عقوبات الاتحاد

شفق نيوز / هدد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، بوقف نقل إمدادات الغاز والبضائع عبر بلاده إلى الاتحاد الأوروبي.

ويأتي ذلك، على خلفية تصاعد أزمة المهاجرين على الحدود البيلاروسية مع بولندا وليتوانيا دول محاذية أخرى.

وهذه التهديدات، تأتي بالتزامن مع تلويح رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أمس الأربعاء بأن أوروبا ستفرض المزيد من العقوبات على نظام لوكاشينكو، متهمة مينسك بنقل المهاجرين إلى حدود الدول الأوروبية في محاولة لتقويض استقرارها.

وقال لوكاشينكو في تصريحات بثتها وكالة الأنباء البيلاروسية الرسمية "بيلتا"، إن مينسك تقدم التدفئة لأوروبا وهم يهددون بغلق الحدود"، متسائلاً "ماذا سيحدث لو قطعنا الغاز عنهم؟ ".

وهدد الرئيس البيلاروسي، قادة دول الاتحاد الأوروبي، بالقول "أنصح قادة بولندا وليتوانيا وغيرهم من الأشخاص مبتوري الرأس أن يفكروا قبل أن يتحدثوا.. لا ينبغي أن نتوقف عند أي شيء من أجل الدفاع عن سيادتنا واستقلالنا".

وتشهد الحدود البولندية - البيلاروسية، على وجه الخصوص، توترا بعد أن توجه آلاف المهاجرين "غير الشرعيين" نحوها، في محاولة عبورها في اتجاه بولندا، الأمر الذي عززت معه قوات حرس الحدود البولندية موقفها بنشر آلاف من الجنود الإضافيين، لمنع المهاجرين من اجتياز حدودها.

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