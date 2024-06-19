أزمة كهرباء "مفاجئة" تضرب الكويت

شفق نيوز/ شهدت الكويت انقطاعات "مفاجئة" في التيار الكهربائي اليوم الأربعاء، مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل حاد، مما أدى إلى توقف الخدمات في مناطق متفرقة.

ووفقًا لصحيفة "الراي" المحلية، فقد تضررت مناطق النزهة وخيطان وصبحان، بالإضافة إلى الري ومصانع ميناء عبد الله الشويخ الصناعية، بسبب ارتفاع الأحمال و الطقس الشديد الحرارة.

ويتوقع خبراء الأرصاد في الكويت أن تصل درجات الحرارة اليوم إلى 50 درجة مئوية، مما يجعل الطقس شديد الحرارة نهارًا، وحارًا إلى مائل للحرارة ليلاً.

وتُصنف درجات الحرارة العالية في الكويت ضمن الأعلى عالميًا، مما يزيد من تحديات إدارة الطاقة والتموين في ظروف الطقس القاسية.