زلزال يهز عمق المحيط قبالة سواحل المكسيك

شفق نيوز/ ضرب زلزال بلغت قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر منطقة جزر رفيلا جيخيدو في المحيط الهادئ قبالة السواحل الغربية للمكسيك.

ووفقاً لمركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، فإنه وقع على مسافة تُقدّر بـ402 كيلومتراً جنوب غرب مدينة بويرتو فالارتا الساحلية، وعلى عمق 10 كيلومترات تحت سطح البحر، وهي منطقة تقع في نطاق النشاط الزلزالي المعروف في حلقة النار بالمحيط الهادئ.

ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية، كما لم تُصدر السلطات المكسيكية أي تحذيرات من تسونامي.