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زلزال يهز جنوب إيران ويشعر به سكان الإمارات

Category: عربي ودولي

Date: 2022-06-25T05:14:58+0000
زلزال يهز جنوب إيران ويشعر به سكان الإمارات

شفق نيوز/ قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم السبت، إن زلزالا قوته 5.7 درجة هز إيران.

ولم ترد معلومات بعد عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال الذي شعر به بعض السكان في دولة الإمارات المجاورة.

وكان مركز الزلزال في منطقة جنوب إيران وكان على عمق ثمانية كيلومترات تحت سطح الأرض.

وذكر  المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة له سجلت "زلزالا بقوة  6 درجة في جنوب إيران الساعة 07:37، الموافق 25/06/2022 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات".

وكانت أفغانستان شهدت، الأربعاء الماضي، زلزالا بلغت قوته 6.1 درجة، وقد أسفر عن أكثر من ألف قتيل، فيما أصيب أكثر من 600.

 

 

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