زلزال يهز جنوب إيران

شفق نيوز/ هز زلزال قوته 4.1 درجات على مقياس ريختر، مدينة "جرام" في محافظة كهكيلوية وبوير احمد جنوب إيران.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، أن "عددا من أهالي المدن الأخرى في محافظة كهكيلوية وبوير أحمد، شعروا بالهزات الأرضية المتتالية امس واليوم".

وبحسب المدير العام لهيئة الطوارئ في محافظة كهكيلوية وبوير احمد "علي رضا نيكروز"، فأن زلزال مدينة جرام فجر اليوم، لم يتسبب في خسائر بالأرواح، لكنه ادى الى تشققات في جدران عدد من المنازل هناك.

وقال نيكروز، لـ"إرنا"، إن "فرق التقييم متواجدة في منطقة الزلزال منذ وقوعه".