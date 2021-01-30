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زلزال يضرب إيران

Category: عربي ودولي

Date: 2021-01-30T18:53:53+0000
زلزال يضرب إيران

شفق نيوز/ ضرب زلزال بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر، السبت، مدينة ”بندر جارك“ التابعة لمحافظة هرمزغان جنوب إيران.

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني، أن ”الزلزال وقع بعمق 10 كلم متر“.

ولم ترد أي تقارير عن حجم الأضرار والخسائر التي خلفها هذا الزلزال.

وفي 16 من كانون الثاني/يناير الجاري، ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر مدينة ”كنك“ التابعة لمحافظة هرمزغان.

وكان أعنف زلزال تعرضت له إيران في إقليم كرمنشاه غرب البلاد، في 12 من تشرين الثاني/نوفمبر 2017، بقوة وصلت إلى 7.3 درجة على مقياس ريختر، وأدى إلى مقتل أكثر من 620 شخصًا.

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