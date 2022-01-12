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زلزال يضرب إيران

Category: عربي ودولي

Date: 2022-01-12T11:39:17+0000
زلزال يضرب إيران

شفق نيوز / أعلن مركز رصد الزلازل في إيران، يوم الأربعاء، تسجيل زلزال بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر جنوب شرقي البلاد.

وأوضح المركز التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، أن "الزلزال ضرب محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرقي إيران، ولم تذكر التقارير الواردة حدوث خسائر بشرية أو مادية".

وأضاف أن "الزلزال وقع في الساعة الثانية عشرة و51 دقيقة و58 ثانية بعد منتصف الليل حسب التوقيت المحلي (التاسعة و21 دقيقة و58 ثانية مساء الثلاثاء بتوقيت غرينتش) وعلى عمق 11 كم من سطح الأرض".

وحدد المركز موقع الزلزال في باكستان على مسافة 65 كيلومترا من الحدود الإيرانية بمحافظة سيستان وبلوجستان.

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