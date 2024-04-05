زلزال يضرب نيويورك الامريكية

شفق نيوز/ أكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالًا هز منطقة نيويورك الكبرى، الجمعة، مع تقارير من السكان تفيد بأنهم شعروا بالاهتزاز عبر الساحل الشرقي.

وأفادت الرصد الزلزال أن الشدة بلغت بقوة مبدئية تبلغ 4,8 درجات، متمركزًا بالقرب نيوجيرسي.

وأعلنت إدارة الإطفاء في نيويورك بعدم ورود تقارير أولية عن وقوع أضرار.

كما أبلغ الناس عن شعورهم بالزلزال في الولايات المجاورة من كونيتيكت وماساتشوستس، حيث ذكرت قناة الطقس أنه كان ملحوظًا في بوسطن، وأفاد السكان في فيلادلفيا بأنهم شعروا به أيضًا.

ونشرت حاكمة نيويورك، كاثي هوكول، على موقع "X" أن الزلزال شعر به في جميع أنحاء الولاية: "يقوم الفريق بتقييم التأثيرات وأي أضرار قد حدثت".

وأثار الزلزال الذكريات في الثالث والعشرين من آب/ أغسطس 2011، الذي هز مئات الملايين من الأشخاص من ولاية جورجيا إلى كندا. حيث بلغت قوته 5.8 درجة، وكان أقوى زلزال يضرب الساحل الشرقي منذ الحرب العالمية الثانية. كان مركزه في فيرجينيا.