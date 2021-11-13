زلزال يضرب مدينة إيرانية

شفق نيوز / ضرب زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، ظهر يوم السبت، مدينة جام التابعة لمحافظة بوشهر الإيرانية.

وذكرت وكالة "إيرنا" الإيرانية، أن "الزلزال وقع عند الساعة الواحدة و49 دقيقة و48 ثانية، من بعد ظهر اليوم السبت".

ونقلت الوكالة الإيرانية، عن مركز رصد الزلازل الوطني بجامعة طهران، قوله إن "الزلزال وقع في مدينة ريز عند الطول الجغرافي 28.4 درجة شمالا والعرض الجغرافي 52.12 درجة شرقا و في عمق 20 كيلومترا من سطح الارض".

وأضاف المركز، أن "مركز الزلزال كان على بعد 5 كم من ريز و21 كم من مدينة بنك و 23 كم من ميناء كنكان".

ولم يرد حتى الآن أي تقرير بشأن حجم أضرار وخسائر محتملة للزلزال.