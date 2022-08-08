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زلزال يضرب خراسان الإيرانية

Category: عربي ودولي

Date: 2022-08-08T13:50:52+0000
زلزال يضرب خراسان الإيرانية

شفق نيوز/ ضرب زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر مدينة رشتخوار بمحافظة "خراسان" شرقي إيران، وعلى بعد 213 كيلومترا جنوب مدينة مشهد.

وذكر مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، أن "الزلزال وقع في الساعة الثانية عشرة و15 دقيقة من ظهر يوم الاثنين، بحسب التوقيت المحلي في مدينة رشتخوار بمحافظة خراسان الرضوية".

من جانبه، أفاد حاكم رشتخوار "حسين باهوش" لوكالة "إيرنا" الإيرانية، بأن "مركز الزلزال يقع على بعد 8 كيلومترات من كال سوهه فتح أباد التابعة لمدينة رشتخوار"، ولم تصل لغاية الآن أي تقارير بوقوع أضرار جراء الزلزال.

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