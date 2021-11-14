زلزالان يضربان جنوب إيران ويخلف هزات أرضية في دول خليجية

شفق نيوز/ أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الاحد، بأن زلزالين احدهما بقوة 6.5 درجة ضرب جنوب إيران، فيما اشارت وسائل اعلام ايرانية الى وقوع ضحايا.

وأوضح مركز رصد الزلازل الأوروبي أن الزلزال بلغت قوته 6.5 درجة وقع على بعد 47 كيلومترا تقريبا من مدينة بندر عباس في منطقة جنوب إيران، وفي عمق 10 كيلومترات.

وأضاف المركز أنه عدل شدة الزلزال من 6.1 درجة التي أعلنها في البداية.

بدورها قالت وسائل اعلام ايرانية، إن شخصاً لقي حتفه إثر سقوط أسلاك كهربائية في ميناء بندر عباس مركز محافظة هرمزغان إثر الزلزال اللذي ضرب جنوب إيران.

وأشارت وسائل الاعلام الايرانية، إن زلزالاً بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر يضرب "جزيرة قشم" في الخليج التابعة لمحافظة هرمزكان جنوب ايران، لحقه زلزال اخر بقوة 6.3.

وأشارت وسائل الاعلام تلك الى أن الهزة شعر بها سكان البلدان الخليجية لاسيما الامارات وسلطنة عمان والسعودية، مشيرة الى وفاة شخص إثر سقوط أسلاك كهربائية في ميناء بندر عباس مركز محافظة ت "هرمزغان" إثر الزلزالين اللذين ضربا جنوب إيران

فيما أشار مركز رصد الزلازل في الإمارات إلى أن الزلزال كان محسوسا بشكل خفيف في الدولة.

كما لفتت صفحات إخبارية سعودية إلى أن ‏سكان المنطقة الشرقية بالمملكة شعروا بهزة أرضية خفيفة في بعض المدن.