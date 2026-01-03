زلزال يضرب المكسيك ويتسبب بمقتل شخصين وإصابة 12 آخرين

شفق نيوز- مكسيكو

أعلنت عمدة مكسيكو سيتي، كلارا بروغادا، يوم السبت، عن إصابة 12 شخصاً جرّاء زلزال بلغت قوته 6.5 درجات ضرب العاصمة المكسيكية، يوم الجمعة، مخلفاً أضراراً مادية وحالة استنفار واسعة.

وقالت بروغادا، في منشور على منصة إكس، إن الحصيلة الأولية تشير إلى إصابة 12 شخصاً، وسقوط خمسة أعمدة كهرباء وأربع أشجار، فضلاً عن تسجيل 18 بلاغاً بانقطاع التيار الكهربائي في أحياء متفرقة من العاصمة.

وأفادت السلطات المحلية بوفاة شخصين جراء الزلزال، الأولى امرأة تبلغ من العمر 50 عاماً في ولاية غيريرو، توفيت إثر انهيار منزلها، فيما توفي رجل مسن في مكسيكو سيتي نتيجة نوبة قلبية أو سقوط أثناء عمليات الإجلاء، بحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية.

وأدى الزلزال إلى إيقاف مؤتمر صحفي كانت تعقده رئيسة البلاد، كلاوديا شينباوم، التي أكدت تفعيل بروتوكولات الطوارئ فوراً، مشيرة إلى عدم تسجيل أضرار جسيمة، رغم رصد أكثر من 500 هزة ارتدادية، بلغت أقواها 4.7 درجات.

وأكدت السلطات عدم إصدار أي تحذير من تسونامي، فيما أشادت التقارير الرسمية بنظام الإنذار المبكر، الذي ساهم في تقليل الخسائر البشرية والمادية، رغم النشاط الزلزالي المرتفع في البلاد بسبب وقوعها على "حزام النار".

وكانت هيئة الزلازل الوطنية المكسيكية قد أعلنت في وقت سابق أن مركز الزلزال كان في ولاية غيريرو جنوبي البلاد، فيما شعر بالهزات الأرضية سكان ولايات موريلوس، خاليسكو، أواهاكا، تاباسكو وكوليما.