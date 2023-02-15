زلزال يضرب الفلبين

شفق نيوز/ أعلن المركز الأمريكي لرصد الزلازل أن هزة بقوة 6,1 درجة ضربت وسط الفلبين ليل الأربعاء/الخميس، دون وقوع أضرار أو ضحايا.

والهزة التي لم تكن عميقة ضربت جزيرة "ماسبات" وسط الأرخبيل بعيد الساعة 02,00 الخميس (19,00 بتوقيت غرينتش الأربعاء)، وفقاً للمصدر نفسه. ولم يصدر أي تحذير من حدوث تسونامي.

وفي الأردن، سجل مرصد الزلازل صباح اليوم الأربعاء زلزالين بقوة 3 درجات على مقياس ريختر لكل منهما، جنوب وادي عربة والبحر الميت.

وقال رئيس المرصد المهندس غسان سويدان إن الزلزال المسجل عند الساعة 6:36 صباحاً بتوقيت عمان وقع على عمق 5.7 كيلومتر، فيما وقع الزلزال المسجل عند الساعة 7:2 صباحاً على عمق 12 كيلومتراً.

وأضاف أن هذا النوع من الزلازل يعتبر غير محسوس للإنسان.

وكان زلزال بقوة 5,6 درجة قد ضرب مناطق في رومانيا، أمس الثلاثاء، بحسب المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي، وشعر به سكان دول مجاورة مثل بلغاريا وصربيا.

وتحدثت تقارير محلية، وأنباء نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، عن أضرار طفيفة لحقت بمبانٍ وسيارات في رومانيا، وأظهرت بعض الأهالي وهم يسارعون للخروج من أبنية، ولم تسجل تقارير إصابات أو خسائر كبيرة.