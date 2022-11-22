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زلزال إندونيسيا.. 252 قتيلا وانهيار مدارس على أطفال

Category: عربي ودولي

Date: 2022-11-22T11:44:29+0000
زلزال إندونيسيا.. 252 قتيلا وانهيار مدارس على أطفال

شفق نيوز / أعلنت السلطات الإندونيسية، يوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب بلدة سيانجور أمس، إلى 252 قتيلا.

وقال مسؤول إندونيسي، إن "أطفالا لقوا حتفهم عندما انهارت مدارسهم كانوا بين قتلى الزلزال الذي دمر البلدة الواقعة في إقليم جاوة الغربية، ويسابق رجال الإنقاذ الزمن للوصول إلى المحاصرين تحت الأنقاض".

ووقع الزلزال الذي بلغت قوته 5.6 درجة في منطقة جبلية في إقليم جاوة الغربية الأكثر كثافة سكانية في إندونيسيا، مما تسبب في أضرار جسيمة لبلدة سيانجور وفي انهيار أرضي أسفر عن دفن قرية واحدة على الأقل.

وقال هنري ألفياندي، رئيس الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ "باسارناس"، إن الانهيارات الأرضية والأراضي الوعرة تعرقل جهود الإنقاذ، وفقا لرويترز.

وأضاف ألفياندي، في مؤتمر صحفي "التحدي هو أن المنطقة المتضررة واسعة.. علاوة على ذلك، تضررت الطرق في هذه القرى"، وأنه تم إجلاء أكثر من 13 ألفا".

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