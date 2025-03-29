زلزال ميانمار.. أكثر من 5 آلاف ضحية حتى الآن وسط "نداء مساعدة نادر"

شفق نيوز/ أعلن المجلس العسكري في ميانمار، يوم السبت، ارتفاع حصيلة الزلزال القوي الى 1644 قتيلا و3408 جرحى.

وأفاد مكتب إعلام المجلس العسكري في بيان، أن 139 شخصا على الأقل لا يزالون مفقودين بعد زلزال الجمعة الذي بلغت شدته 7,7 درجات.

وضرب الزلزال شمال غرب مدينة ساغاينغ وسط ميانمار بعد ظهر الجمعة على عمق سطحي، وبعد دقائق ضربت هزّة ارتدادية بقوة 6,7 درجات المنطقة ذاتها.

وتسبب الزلزال بانهيار أبنية وجسور وطرق في ميانمار وسجل دمار هائل في ماندالاي، ثاني أكبر مدن بورما والبالغ عدد سكانها أكثر من 1,7 مليون نسمة.

ودفع الدمار المجلس العسكري الحاكم في ميانمار الذي خسر مناطق واسعة لصالح جماعات مسلحة إلى إصدار نداء نادر من نوعه للحصول على مساعدات إنسانية دولية، فيما أعلنت حال الطوارئ في ست مناطق في البلاد.

وكانت العالمة الجيولوجية جيس فينيكس، أكدت في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن الزلزال الذي ضرب ميانمار يوم الجمعة، أطلق طاقة تعادل 334 انفجار قنبلة ذرية.

وحذرت فينيكس من أن الهزات الارتدادية للزلزال، الذي بلغت قوته 7.7 درجة، ستستمر على الأرجح في هز المنطقة لبضعة أشهر، نظراً لاستمرار اصطدام الصفيحة التكتونية الهندية بالصفيحة الأوراسية أسفل ميانمار.

وأشارت فينيكس إلى أن آثار الزلزال في ميانمار قد تضاعفت بسبب الحرب الأهلية المستمرة في البلاد، قائلةً: "ما كان ليكون وضعًا صعبًا في العادة، أصبح شبه مستحيل".

وتعاني ميانمار من آثار حرب أهلية دامية مستمرة منذ أربع سنوات، بعد انقلاب عسكري دموي أدى إلى صراع بين قوات المجلس العسكري وجماعات متمردة في أنحاء البلاد.