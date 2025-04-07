زلزال ميانمار.. ارتفاع عدد القتلى إلى 3600 شخص و5017 مصاباً

شفق نيوز/ أعلنت سلطات ميانمار، يوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 3600 شخص، فيما تم تسجيل أكثر من 5000 مصاب، وفق ما نقله تلفزيون الصين المركزي.

وذكرت القناة التلفزيونية نقلاً عن مجلس إدارة الدولة في ميانمار، أنه "نتيجة للزلزال القوي الذي وقع في ميانمار يوم 28 آذار/ مارس الماضي، قتل 3600 شخص في البلاد، وأصيب 5017، بينما لا يزال 160 آخرون في عداد المفقودين".

يذكر أن زلزالاً بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر ضرب ميانمار، وشعر بالهزات في خمس دول مجاورة. وكان التلفزيون المركزي الصيني قد أعلن في وقت سابق عن 3564 حالة وفاة.