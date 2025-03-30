زلزال ميانمار.. ارتفاع عدد القتلى إلى 1.7 ألف شخص

شفق نيوز/ أعلنت وكالة "شينخوا"، يوم الأحد، عن ارتفاع عدد ضحايا زلزال ميانمار إلى 1700 قتيل، وإصابة 3400 شخص وفقدان 300 آخرين.

يأتي هذا بعد أن أعلن المجلس العسكري في ميانمار، أمس السبت، حصيلة الزلزال القوي إلى 1644 قتيلاً و3408 جرحى.

وضرب الزلزال شمال غرب مدينة ساغاينغ وسط ميانمار بعد ظهر الجمعة الماضي على عمق سطحي، وبعد دقائق ضربت هزّة ارتدادية بقوة 6,7 درجات المنطقة ذاتها.

وقضى الكثير من سكان ماندالاي البالغ عددهم 1.5 مليون نسمة الليل في الشوارع، إما بسبب تشريدهم بسبب الزلزال، الذي هز أيضا تايلاند المجاورة أو بسبب قلقهم من أن الهزات الارتدادية المستمرة قد تتسبب في انهيار الهياكل غير المستقرة.

من جانبها، ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن هزة ارتدادية بقوة 5.1 درجة ضربت منطقة على بعد 13 ميلا شمال غرب ماندالاي في ميانمار.

ولم ترد أي تقارير فورية عن وقوع المزيد من الأضرار.

ودفع الدمار المجلس العسكري الحاكم في ميانمار الذي خسر مناطق واسعة لصالح جماعات مسلحة إلى إصدار نداء نادر من نوعه للحصول على مساعدات إنسانية دولية، فيما أعلنت حال الطوارئ في ست مناطق في البلاد.

وكانت العالمة الجيولوجية جيس فينيكس، أكدت في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن الزلزال الذي ضرب ميانمار يوم الجمعة، أطلق طاقة تعادل 334 انفجار قنبلة ذرية.

وحذرت فينيكس من أن الهزات الارتدادية للزلزال، الذي بلغت قوته 7.7 درجة، ستستمر على الأرجح في هز المنطقة لبضعة أشهر، نظراً لاستمرار اصطدام الصفيحة التكتونية الهندية بالصفيحة الأوراسية أسفل ميانمار.

وأشارت فينيكس إلى أن آثار الزلزال في ميانمار قد تضاعفت بسبب الحرب الأهلية المستمرة في البلاد، قائلةً: "ما كان ليكون وضعًا صعبًا في العادة، أصبح شبه مستحيل".

وتعاني ميانمار من آثار حرب أهلية دامية مستمرة منذ أربع سنوات، بعد انقلاب عسكري دموي أدى إلى صراع بين قوات المجلس العسكري وجماعات متمردة في أنحاء البلاد.