زلزال قوي يهز إيران

شفق نيوز / ضرب زلزال بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر، مناطق بمحافظة آذربيجان الغربية الواقعة شمال غرب إيران مساء يوم الأحد.

وذكر مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، أن "الزلزال وقع عند الحدود الإيرانية التركية، وكان مركزه على بعد 92كم من مدينة آواجيق و112كم من مدينة سيه جشمة، و113 كم من مدينة بازركان، و252 كم من مدينة أرومية مركز المحافظة".

وأضاف، أن "الزلزال وقع في عمق 19كم من سطح الارض في الساعة الحادية عشرة و 5 دقائق و14 ثانية من مساء الأحد، بـ(التوقيت المحلي)، وكان مركزه عند التقاء خطي الطول 43.1 والعرض 39.21 درجة".

وفي وقت سابق من مساء اليوم، ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ولاية وان (فان) شرقي تركيا.