سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

زلزال قوي يهز إيران

Category: عربي ودولي

Date: 2022-06-12T20:16:28+0000
زلزال قوي يهز إيران

شفق نيوز / ضرب زلزال بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر، مناطق بمحافظة آذربيجان الغربية الواقعة شمال غرب إيران مساء يوم الأحد.

وذكر مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، أن "الزلزال وقع عند الحدود الإيرانية التركية، وكان مركزه على بعد 92كم من مدينة آواجيق و112كم من مدينة سيه جشمة، و113 كم من مدينة بازركان، و252 كم من مدينة أرومية مركز المحافظة".

وأضاف، أن "الزلزال وقع في عمق 19كم من سطح الارض في الساعة الحادية عشرة و 5 دقائق و14 ثانية من مساء الأحد، بـ(التوقيت المحلي)، وكان مركزه عند التقاء خطي الطول 43.1 والعرض 39.21 درجة".

وفي وقت سابق من مساء اليوم، ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ولاية وان (فان) شرقي تركيا.

related

زلزال بقوة 4.8 يضرب ايران

Date: 2020-03-08 14:27:17
زلزال بقوة 4.8 يضرب ايران

زلزال يضرب انقرة

Date: 2021-01-10 20:16:06
زلزال يضرب انقرة

زلزال يضرب إيران

Date: 2021-01-28 08:58:29
زلزال يضرب إيران

زلزال ثالث يضرب ايران

Date: 2020-02-24 11:26:21
زلزال ثالث يضرب ايران

زلزالان متتاليان يضربان تركيا

Date: 2021-02-01 11:38:00
زلزالان متتاليان يضربان تركيا

زلزال يضرب إيران

Date: 2021-01-30 18:53:53
زلزال يضرب إيران

مدينة تتعرض لـ17 ألف زلزال خلال الأسبوع

Date: 2021-03-05 07:50:15
مدينة تتعرض لـ17 ألف زلزال خلال الأسبوع

بالفيديو.. زلزال بقوة 6 درجات يضرب ملبورن الأسترالية

Date: 2021-09-22 06:20:33
بالفيديو.. زلزال بقوة 6 درجات يضرب ملبورن الأسترالية