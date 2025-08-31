زلزال قوي يهز أفغانستان ليلاً

شفق نيوز- كابول

ضرب زلزال بقوة ست درجات على مقياس ريختر، مساء اليوم الأحد، منطقة جنوب شرق أفغانستان، بحسب المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض (جي.إف.زد).

وأوضح المركز أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.

ووفقاً لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فإن الزلزال ضرب منطقة هندوكوش الجبلية في أفغانستان قرب الحدود مع باكستان.

وأضافت أن الزلزال ضرب الساعة 11,47 مساء (19,17 ت غ).

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.

وتتعرض أفغانستان بشكل متكرر للزلازل، وخاصة في سلسلة جبال هندوكوش، قرب تقاطع الصفائح التكتونية الأوراسية والهندية.