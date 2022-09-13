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زلزال قوي يضرب إيران

Category: عربي ودولي

Date: 2022-09-13T05:55:46+0000
زلزال قوي يضرب إيران

شفق نيوز/ ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر مدينة عشق آباد التابعة لمحافظة خراسان الجنوبية شرق إيران.

وأوضح مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، أن الزلزال وقع في الساعة 04:07 من صباح يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي في مدينة عشق آباد التابعة لمحافظة خراسان الجنوبية.

وأضاف المركز، أن "الزلزال وقع على بعد 26 كم من عشق اباد، و70 كم من مدينة طبس، و74 كم من مدينة بشروية في محافظة خراسان الجنوبية، وعند التقاء خطي الطول الشرقي 56.73 والعرض الشمالي 34.20 درجة.

من جانبها، أفادت وكالة "إيرنا"، بعدم ورود أي تقرير بشأن حجم الخسائر والأضرار المحتملة للزلزال.

 وتقع عشق آباد في قضاء دستجردان التابعة لمدينة طبس على بعد 270 كم من غرب مدينة بيرجند.

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