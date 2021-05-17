زلزال "قوي" يضرب إيران يتسبب بإنهيار أبنية وإصابات بشرية

شفق نيوز / ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر، يوم الاثنين، مدينة "سنخواست" التابعة لمحافظة خراسان شمال شرق إيران.

ووقع الزلزال القوي عند الساعة الثالثة و34 دقيقة من صباح اليوم في عمق 16 كيلومترا من سطح الأرض، وفقا لمركز رصد الزلازل التابع لجامعة طهران.

وأوضح المركز، أن "الزلزال وقع في طول 56.73 درجة، وعرض 37.19 درجة، على بعد 15 كم من مدينة سنخواست (شمال شرق البلاد) و 61 كم من مدينة بجنورد مرکز محافظة خراسان الشمالية".

كما وشعر السكان في مدينة بجنورد مرکز محافظة خراسان الشمالية، بهذا الزلزال، الذي أدى إلى خسائر في الأبنية وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح كحصيلة أولية، وفقا لوكالة "إيرنا".