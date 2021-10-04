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زلزال قوي يضرب إيران

Category: عربي ودولي

Date: 2021-10-04T05:41:01+0000
زلزال قوي يضرب إيران

شفق نيوز / ضرب زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر صباح يوم الاثنین، مدينة جلکرد التابعة لمحافظة جهارمحال وبختياري جنوب غرب إيران.

وأعلن مركز رصد الزلازل بموسسة الجيوفيزياء التابعة لجامعة طهران، أن "هذا الزلزال وقع في الساعة السادسة و9 دقائق من صباح اليوم (حسب التوقيت المحلي) على بعد 33 كم من مدينة جلکرد".

وكان مركز الزلزال، وفقا لرصد الزلازل الإيرانية، في عمق 10 كم من سطح الأرض، ووقع على بعد 102 كم من مدينة شهرکرد مرکز محافظة جهارمحال وبختیاري في جنوب غرب إيران و158 كم من مدينة أهواز مرکز محافظة خوزستان جنوبي إيران.

ولم تتطرق أي وسيلة إعلامية محلية أو عالمية في تقاريرها حتى الآن، إلى وقوع ضحايا أو خسائر مادية جراء هذا الزلزال.

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