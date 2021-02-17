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زلزال قوي يضرب مدينة كوردية بإيران

Category: عربي ودولي

Date: 2021-02-17T19:18:39+0000
زلزال قوي يضرب مدينة كوردية بإيران

شفق نيوز/ ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر مدينتي ياسوج وسي سخت بمحافظة كهكيلوية وبوير احمد في إيران.

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران في تقرير له ان الزلزال وقع في الساعة 22:05:34 مساء الاربعاء بالتوقيت المحلي (18:35:34 مساء بتوقيت غرينتش).

واضاف: ان الزلزال الذي ضرب مدينتي ياسوج وسي سخت كان في عمق 10 كم من سطح الارض وكان مركزه عند التقاء خطي العرض الشمالي 30.89 والطول الشرقي 51.57 درجة.

ولم تصل لغاية الان اي تقارير بوقوع اضرار جراء هذا الزلزال.

وتقع مدينة سي سخت مركز قضاء دنا وتسكنها أغلبية كوردية.

 

 

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