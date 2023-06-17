زلزال قوي يضرب غرب فرنسا

شفق نيوز/ شعر سكان مناطق رين وبوردو وليموج، غرب فرنسا، مساء أمس الجمعة، بزلزال هو الأقوى في البلاد منذ أوائل الألفية الجديدة وقد تسبب بأضرار مادية في المنطقة حيث سُجِّل مركزُه.

وبلغت قوة الزلزال 5.3 درجة، وفقًا للشبكة الوطنية لرصد الزلازل «ريناس» و 5.8 وفقًا للمكتب المركزي الفرنسي لرصد الزلازل (بي. سي. إس. إف.) الذي نشر إشعارًا بـ «زلزال قوي جدًا».

ويعود آخر الزلازل القوية التي شهدتها البلاد الى اوائل الألفية الجديدة، وفقًا لجدول زمني أعدته وكالة فرانس برس.