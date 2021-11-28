زلزال قوي يضرب خُراسان

شفق نيوز / ضرب زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر، فجر الأحد، ضواحي مدينة آرين شهر التابعة لمحافظة خراسان الجنوبية شرق إيران.

وأوضح مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، أن "الزلزال وقع في الساعة الخامسة و 8 دقائق و 7 ثوان من فجر اليوم الأحد، بالتوقيت المحلي".

وأضاف المركز، أن “مركز الزلزال كان على بعد 39 كم من مدينة آرين شهر و 55 كم من مدينة سه قلعة و 58 كم من مدينة قاين".

بدوره، قال المدير العام لإدارة الأزمة في محافظة خراسان الجنوبية، أبو الحسن ميرجليلي، في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية "ارنا": "لم تصل لغاية الآن أي تقارير بوقوع أضرار جراء الزلزال".

وأضاف ميرجليلي، أن "4 فرق جرى إرسالها لدراسة الاوضاع في المنطقة جراء هذا الزلزال الذي وقع فجر اليوم في الحدود الادارية بين مدن بيرجند وقاينات وسرايان".