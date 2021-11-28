سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

زلزال قوي يضرب خُراسان

Category: عربي ودولي

Date: 2021-11-28T05:22:12+0000
زلزال قوي يضرب خُراسان

شفق نيوز / ضرب زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر، فجر الأحد، ضواحي مدينة آرين شهر التابعة لمحافظة خراسان الجنوبية شرق إيران.

وأوضح مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، أن "الزلزال وقع في الساعة الخامسة و 8 دقائق و 7 ثوان من فجر اليوم الأحد، بالتوقيت المحلي".

وأضاف المركز، أن “مركز الزلزال كان على بعد 39 كم من مدينة آرين شهر و 55 كم من مدينة سه قلعة و 58 كم من مدينة قاين".

بدوره، قال المدير العام لإدارة الأزمة في محافظة خراسان الجنوبية، أبو الحسن ميرجليلي، في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية "ارنا": "لم تصل لغاية الآن أي تقارير بوقوع أضرار جراء الزلزال".

وأضاف ميرجليلي، أن "4 فرق جرى إرسالها لدراسة الاوضاع في المنطقة جراء هذا الزلزال الذي وقع فجر اليوم في الحدود الادارية بين مدن بيرجند وقاينات وسرايان".

related

خلال يوم واحد.. ضحية و27 مصاباً جراء ٣ زلازل في إيران

Date: 2021-11-14 20:46:59
خلال يوم واحد.. ضحية و27 مصاباً جراء ٣ زلازل في إيران

زلزال خامس يضرب إيران خلال يومين

Date: 2021-11-16 11:22:55
زلزال خامس يضرب إيران خلال يومين

زلزال "قوي" يضرب إيران يتسبب بإنهيار أبنية وإصابات بشرية

Date: 2021-05-17 05:57:54
زلزال "قوي" يضرب إيران يتسبب بإنهيار أبنية وإصابات بشرية

زلزال قوي يضرب إيران

Date: 2021-10-04 05:41:01
زلزال قوي يضرب إيران

زلزال يضرب ايران

Date: 2020-01-27 15:50:33
زلزال يضرب ايران

تركيا تعلن مصرع 7 من مواطنيها بينهم اطفال جراء زلزال ايران

Date: 2020-02-23 10:29:30
تركيا تعلن مصرع 7 من مواطنيها بينهم اطفال جراء زلزال ايران

زلزال وسط إيران

Date: 2020-09-29 06:56:55
زلزال وسط إيران

3 قتلى و20 مصابا جراء زلزال ضرب شمال غرب إيران

Date: 2019-11-08 06:39:17
3 قتلى و20 مصابا جراء زلزال ضرب شمال غرب إيران