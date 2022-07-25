زلزال قوي يضرب جنوب إيران

شفق نيوز / أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء الاثنين، بتعرض ميناء "خمير" في محافظة هرمزكان جنوبي البلاد، إلى زلزال بلغت شدته 4.9 درجات على مقياس ريختر.

ونقلت وكالة "إيرنا" الإيرانية، عن مركز رصد الزلازل بجامعة طهران، أن "هذا الحادث وقع في عمق 14 كم عن سطح الأرض وعند الساعة الثامنة و25 دقيقة من مساء يوم الاثنين".

وتحدد مركز الزلزال، بحسب هذا التقرير، عند التقاء خطي الطول الشرقي 55.33 والعرض الشمالي 26.77 درجة.

يشار إلى أن منطقة خمير، كانت قد تعرضت السبت الماضي إلى زلزالين متتاليين بقوة 5.8 و5.7 درجات أيضاً.