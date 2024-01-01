زلزال قوي يضرب اليابان وتحذيرات من تسونامي

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، يوم الاثنين، أن زلزالاً قوياً ضرب وسط البلاد، محذرة من موجات تسونامي عاتية.

وذكرت الوكالة أن الزلزال كان بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر، في حين أن قوة الزلازل في بعض مناطق اليابان تصل إلى 7 درجات.

وقالت هيئة الإذاعة اليابانية إنها تتوقع حدوث موجات تسونامي يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار في المناطق الساحلية على طول بحر اليابان.

وأضافت أنه يُعتقد أن موجات تسونامي وصلت إلى ساحل مقاطعتي نيغاتا وتوياما وجزيرة سادو وشبه جزيرة نوتو التابعة لمقاطعة إيشيكاوا.