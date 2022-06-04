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زلزال قوي يضرب الكويت

Category: عربي ودولي

Date: 2022-06-04T04:54:47+0000
زلزال قوي يضرب الكويت

شفق نيوز/ ضرب زلزال قوي، في ساعة مبكرة من فجر اليوم السبت، الكويت وشعر به السكان في أنحاء البلاد.

وقالت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل، إنها سجلت زلزالاً بقوة 5 درجات بمقياس ريختر جنوب غربي الأحمدي، عند تمام الساعة 04:28 صباحا بتوقيت الكويت، وعلى عمق 5 كيلومترات بباطن الأرض، كما شعر به العديد من المواطنين والمقيمين في أنحاء البلاد.

وقال رواد "تويتر"، إنهم شعروا بالهزة الأرضية إذ لم تبلغ مدتها سوى 10 ثوان. فيما نشر آخرون صورا لتلفيات بسيطة قالوا إنها ناتجة عن اولزلزال.

وأعلنت قوة الإطفاء العام أنه لم تسجل إدارة عملياتها أي أضرار جراء الهزة الأرضية، مضيفة أنه كانت هناك فقط بلاغات للاستفسار عن مصدر الهزة الأرضية.

 

 

 

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