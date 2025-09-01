ارتفاع ضحايا زلزال أفغانستان إلى مئات القتلى والجرحى

شفق نيوز- كابول

أفاد الإعلام الرسمي الافغاني، يوم الاثنين، بأن ضحايا الزلزال الذي ضرب شرقي البلاد ليلة أمس بارتفاع متواصل.

وأفادت وكالة أنباء "بختر" الرسمية التي تديرها طالبان، بأن ما لا يقل عن 250 شخصا لقوا حتفهم، وأن 500 شخص آخرين أصيبوا بجروح.

ولاحقاً ذكر التلفزيون الوطني الأفغاني (آر.تي.إيه) أن نحو 500 شخص قتلوا، بينما أصيب ألف آخرون في الزلزال.

فيما أشار المتحدث باسم وزارة الداخلية في أفغانستان إلى مقتل 622 جراء الزلزال .

وتقول سلطات الصحة في حكومة طالبان في كابل أنها لا تزال تعمل على تأكيد العدد الرسمي للقتلى مع العمل على الوصول إلى المناطق النائية.

وتقول هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، إن زلزالا بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر وقع في الساعة 19:17 بتوقيت غرينتش، قبل منتصف الليل بالتوقيت المحلي، في مقاطعة ننجارهار في شرق أفغانستان بالقرب من الحدود مع باكستان.

فيما قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن الزلزال وقع على عمق 8 كيلومترات.