زلزال عنيف يهز أمريكا الجنوبية ويتسبب بانقطاع الكهرباء عن آلاف السكان

شفق نيوز/ ضرب زلزال بقوة 6.4 درجة منطقة أتاكاما شمالي تشيلي في أمريكا الجنوبية، من دون أن يسفر عن وقوع إصابات، لكنه أدى إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 20 ألف شخص، وفقا للسلطات.

ووقع الزلزال مساء الجمعة، على بعد 54 كيلومترا جنوب مدينة دييغو دي ألماغرو، وفقا للمركز الوطني لرصد الزلازل.

وأعلن الرئيس غابرييل بوريتش في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، أنه "لم تسجل أي إصابات حتى الآن".

Powerful of a magnitude 6.4 earthquake that struck near Copiapó in the northern Chile 🇨🇱 (06.06.2025) pic.twitter.com/AdA7bfMKiy