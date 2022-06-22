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زلزال عنيف يهز أفغانستان ويخلف عشرات الضحايا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-06-22T05:42:18+0000
زلزال عنيف يهز أفغانستان ويخلف عشرات الضحايا

شفق نيوز / أعلنت هيئة إدارة الكوارث بأفغانستان، يوم الأربعاء، تعرض إقليم بكتيكا وأجزاء أخرى شرقي البلاد، إلى زلزال "عنيف" قتل ما لا يقل عن 130 شخصاً وأصيب أكثر من 250 حتى الآن.

وقال رئيس الهيئة، محمد نسيم حقاني، إن "غالبية الوفيات المؤكدة كانت في إقليم بكتيكا"، مضيفاً أن "هناك إبلاغا عن وفيات أيضاً في إقليمي ننكرهار وخوست، في الوقت الذي تتحقق فيه السلطات من سقوط مزيد من الضحايا".

إلى ذلك، أفادت وسائل إعلامية، بأن "شدة الزلزال الذي ضرب أفغانستان، شعر به كل من العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وأجزاء من إقليم البنجاب والمناطق الحدودية مع أفغانستان.

بدورها، ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن "الزلزال كانت شدته 6.1 درجة، وقع على بعد 44 كيلومترا من مدينة خوست في جنوب شرق أفغانستان، وكان على عمق 51 كيلومتراً.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، في تغريدة على تويتر، إن الهزة شعر بها 119 مليون شخص في باكستان وأفغانستان والهند على امتداد 500 كيلومتر تقريبا.

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