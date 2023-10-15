زلزال عنيف يضرب افغانستان

شفق نيوز/ قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالًا بلغت شدته 6.5 درجة ضرب غرب أفغانستان اليوم الأحد، وقع على عمق عشرة كيلومترات.

ووقع الزلزال في مدينة هرات شمال غربي أفغانستان، بعد هزتين أرضيتين عنيفتين وقعتا في المنطقة نفسها منذ بداية الشهر الجاري.

وأشار المعهد الأمريكي إلى أن هزة ارتدادية بقوة 5,5 درجة ضربت المنطقة بعد الزلزال بنحو 20 دقيقة.

وفي الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر، دمِّرت قرى أفغانية بشكل كامل بعدما ضرب البلاد زلزال بقوة 6,3 درجة، أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، 90% منهم من النساء والأطفال، وفقًا لمنظمة اليونيسف.