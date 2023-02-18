زلزال سوريا.. انهيار مبنى وأغراب ينهبون المنازل

شفق نيوز/ أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بانهيار مبنى خال من السكان مؤلف من ثلاثة طوابق قرب دوار المكاتب، في حي البياضة بمدينة حمص دون ضحايا.

وذكر مدير الدفاع المدني بحمص العميد غياث عاقل بأن البناء خال من السكان، ومتضرر بسبب جرائم المجموعات الإرهابية خلال فترة وجودها في المنطقة.

وأشار إلى أن الانهيار حدث جراء الهزات الأرضية التي شهدتها المنطقة مؤخرا، موضحا أنه تم إخلاء الأبنية المجاورة ضماناً للسلامة إلى مراكز الإيواء بينما تعمل الآليات على رفع الأنقاض.

إلى ذلك اشتكى أهالي جنديرس في عفرين السورية من تعرض منازلهم وممتلكاتهم للسرقة من قبل مجهولين بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، وشملت السرقات الأموال والذهب .

وقال أحد سكان جنديرس، ويدعى محمد صبري، إن "أعمال السرقة تمارس هنا فتسرق محتويات المنازل كالمبردات وغسالات الملابس، والأموال والذهب، الذي يرونه أمامهم يسرقونه، لا نعلم من أين أتى هؤلاء السراق بهذه الظروف الصعبة".

كما يؤكد أهالي جنديرس من الكورد أن، مجهولين أغراب بدأوا بتلك السرقات، منذ يوم وقوع الزلزال.

بدوره، يوضح أحد أهالي عفرين، ويدعى نشأت خليل: "طلبت منهم منحي خيمة لنصبها أمام منزلي، إلّا أنهم أخبروني بأنه عليك الذهاب للبقاء في المخيم، لكنّني رفضت ذلك وقررت البقاء بالقرب من منزلي لكثرة مظاهر سرقة المنازل، ولذلك أمكث حاليا في شاحنة".

الجدير بالذكر أن أكثر من 5000 عائلة تسكن عفرين جنديرس، تشردت بعد زلزال السادس من شباط/ فبراير الجاري في الشوارع والسهول.

وفي 6 فبراير الجاري، ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.