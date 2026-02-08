زلزال إداري يضرب "واشنطن بوست"

شفق نيوز– واشنطن

أعلن ناشر ورئيس مجلس إدارة صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، ويل لويس، استقالته بشكل مفاجئ، وذلك بعد أيام من تسريح الصحيفة لثلث موظفيها، بينهم أكثر من 300 صحفي في غرفة الأخبار.

وقال لويس في رسالة قصيرة للموظفين: "بعد عامين من التحول في الصحيفة، حان الوقت لأتنحى جانبًا"، معربًا عن شكره لمالك الصحيفة جيف بيزوس على دعمه طوال فترة توليه المنصب.

وأعلنت الصحيفة أن المدير المالي جيف دونوفريو سيتولى منصب الناشر والرئيس التنفيذي بالوكالة فورًا، بعد أن انضم إلى واشنطن بوست في يونيو الماضي قادمًا من موقع تمبلر.

وقال دونوفريو في مذكرة داخلية إنه "يشعر بالتشرف لتولي القيادة"، مؤكدًا أن الصحيفة أمام "فرصة استثنائية"، وأن تركيزها سيكون على قوة صحافتها في المستقبل.

وأثارت استقالة لويس جدلًا واسعًا داخل الصحيفة، خصوصًا بعد الانتقادات التي طالت إدارة الأزمة أثناء عمليات التسريح، والتي اتهمه البعض خلالها بالغياب عن الموظفين وعدم التواصل معهم.

وتأتي هذه الاستقالة في ظل أزمة مالية تشهدها الصحيفة، أدت إلى تسريح واسع للكوادر بهدف تقليل التكاليف وضمان استمرارية العمل.