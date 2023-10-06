زلزال جديد يضرب اليابان وتصاعد التحذيرات من تسونامي

شفق نيوز/ وقع زلزال بقوة 6.1 درجة بالقرب من الجزء الجنوبي من أرخبيل إيزو الياباني، وصدر تحذير في المنطقة من احتمال حدوث تغيرات في مستوى المياه الساحلية.

أفادت بذلك الإدارة العامة للأرصاد الجوية اليابانية، وأشارت إلى أنه تم تسجيل الهزات عند الساعة 10.31 بالتوقيت المحلي.

ووفقا لها، وقع مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات تحت الماء بالقرب من جزيرة بونافيدينا غير المأهولة.

ولم ترد حتى الآن أية معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار.

يوم أمس، شهدت نفس المنطقة وقوع زلزال بقوة 6.5 درجة. وتم الإعلان عن تهديد بحدوث تسونامي في منطقة أرخبيل إيزو، وتم على إثره تسجيل موجة تسونامي بارتفاع 30 سم قبالة سواحل جزيرة هاتشيجوجيما في أرخبيل إيزو.

ويحذر خبراء الأرصاد الجوية من احتمال حدوث هزات ارتدادية قوية مماثلة في المنطقة على مدار الأسبوع، خاصة في أول يومين أو ثلاثة أيام.

RT