زلزال جديد يستبق زيارة أردوغان ويضرب جنوب شرقي تركيا

شفق نيوز/ أفاد مكتب حالات الطوارئ التابع للحكومة التركية، بأن زلزالاً قوته 5.1 على مقياس ريختر وقع، اليوم الأربعاء، في محافظة كهرمان ماراس جنوب شرقي تركيا.

ويقع مركز الزلزال في منطقة جاكسون على عمق 9 كيلومترات.

وكان من المقرر أن يزور الرئيس رجب طيب أردوغان مقاطعة كهرمان ماراس اليوم الأربعاء.

كما تم تسجيل زلزال بقوة 4.8 درجة في الجزء الأوسط من تركيا، وفقًا لمركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وسجل الزلزال في الساعة 10:48 بالتوقيت المحلي، على بعد 85 كيلومتر شمال غرب مدينة كهرمان مرعش ويبلغ عدد سكانها 376 ألف نسمة. ويقع المركز على عمق 40 كيلومترًا.

وأفادت وكالة "الأناضول" التركية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بأن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، توجه إلى المناطق التي وقع بها الزلزال المدمر في جنوب تركيا.

وذكرت الوكالة أن أردوغان يجري جولة تفقدية للمنطقة الجنوبية المتضررة من الزلزال الذي ضرب منطقة كهرمان مرعش جنوبي البلاد.

وتسبب زلزال قوي في تدمير العديد من المباني في جنوب شرق تركيا وسوريا ويخشى وقوع العديد من الضحايا.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية ارتفاع حصيلة الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد، فجر الاثنين الماضي، إلى 7108 قتيلًا و38224 مصابًا.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية عن إدارة الكوارث والطوارئ أنه "لقي 7108 شخصًا مصرعهم وأصيب 40 ألفًا و910 آخرون في الزلازل التي ضربت مدينة كهرمان مرعش".