زلزال جديد في كهرمان مرعش التركية بقوة 4.7 درجة

شفق نيوز / أفادت السلطات التركية، اليوم الثلاثاء، بأن زلزالاً جديداً بلغت قوته 4,7 درجة على مقياس ريختر، ضرب ولاية كهرمان مرعش بجنوب شرق البلاد، مركز زلزال يوم 6 فبراير المدمر.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية AFAD إن "الهزة الأرضية سجلت صباحا. ووقع الزلزال على عمق 7 كيلومترات"، فيما لم ترد على الفور معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار.

وشهدت مناطق سورية، وفق وكالة سانا السورية عددا من الهزات الأرضية خلال 24 ساعة ، ابرزها زلزال ضرب شمال غرب اللاذقية بقوة 3.2 درجة، وأخرى شرق مدينة الحسكة بقوة 3 درجات، وأخرى شمال غرب تدمر بقوة 2.8 درجة، كما شهد لواء اسكندرون 20 هزة أرضية بقوة 1.5- 4 درجات على مقياس ريختر،