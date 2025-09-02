زلزال جديد بقوة 5.5 درجة يضرب شرقي أفغانستان

شفق نيوز- كابول

أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لعلوم الزلازل، يوم الثلاثاء، عن زلزال جديد بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر ضرب شرقي أفغانستان.

وأوضح المركز أن الزلزال حصل في الساعة 12.29 حسب التوقيت العالمي المنسق على بعد 54 كيلومتراً من مدينة جلال آباد وعلى بعد 36 كيلومتراً من أسد آباد، وكان المركز يقع على عمق 35 كيلومتراً، بحسب وكالة "نوفوستي" الروسية.

ووقع زلزال بقوة 6 درجات مع 5 هزات ارتدادية قبل منتصف الليل بقليل يوم الأحد 31 آب/ أغسطس الماضي في محافظات كونار، لغمان وننغرهار في أفغانستان، مدمراً العديد من القرى ومثقلاً النظام الصحي الهش، الضعيف أصلاً بسبب سنوات من الصراعات، الفقر والكوارث الطبيعية.

وبحسب أحدث البيانات، فقد تجاوز عدد ضحايا الكارثة 1400 قتيل، وأصيب أكثر من 3100 آخرين، كما دمر أكثر من ثمانية آلاف منزل.

وبحسب بيانات وسائل الإعلام الأفغانية، منذ وصول الإمارة الإسلامية إلى السلطة في عام 2021، عانت أفغانستان بالفعل من ثلاثة زلازل مميتة، وكذلك من الجفاف والفيضانات. اليوم هي تعاني أيضاً من ترحيل جماعي للمهاجرين من الدول المجاورة.