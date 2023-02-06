زلزال جديدة بشدة 7.5 يضرب تركيا ومداه يصل لعدة دول

شفق نيوز/ ضرب زلزال جديد مدينة كهرمان مرعش جنوب شرقي تركيا بشدة 7.5 على مقياس ريختر.

وشعر سكان في سوريا والعراق ولبنان بشدة الزلزال، من دون تسجيل أنباء عن خسائر حتى الآن.

وشهدت مدن جنوب وجنوب شرق تركيا، والشمال السوري، في وقت مبكر من اليوم الاثنين زلزالاً شديداً بقوة تراوحت ما بين 7.4 و 7.8 بحسب اختلاف المراصد.

وكشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن حصيلة ضحايا الزلزال المدمر، سجلت 6300 قتيل ومصاب، فيما أعلنت وزارة الصحة السورية، ارفتاع حصيلة الضحايا إلى أكثر من 1368.

وقال أردوغان، في تصريحات صحفية تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "هذا الزلزال، أكبر كارثة تشهدها تركيا منذ العام 1939، إذ ارتفع العدد الإجمالي لضحاياه حتى الآن، إلى 912 قتيلاً و5383 مصاباً".