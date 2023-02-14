زلزال تركيا.. عدد الضحايا يتخطى 35 ألفاً وتضرر 47 ألف مبنى

شفق نيوز/ أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، يوم الثلاثاء، ارتفاع قتلى الزلزال المدمر الى أكثر من 35 ألف، مشيراً الى تضرر 47 ألف مبنى.

وقال أردوغان، إن "عدد قتلى زلزال كهرمان ماراش ارتفع إلى 35418 شخصاً، وأن نحو 47 ألف مبنى تأثر بالزلزال ونحو 20 ألفا منها ستتم إزالتها".

وأوضح ان "13 ألفا و208 جرحى جراء الزلزال يتلقون العلاج بالمستشفيات"، معلناً "اكتمال عملية التعامل مع 15 ألف مبنى مدمر من أصل 19 ألفا في مناطق الزلزال".

وأشار اردوغان الى ان "الزلزالين اللذين ضربا كهرمان ماراش هما الأسوأ في تاريخ بلادنا الحديث".

وتابع الرئيس التركي، ان "قرابة 13.5 مليون تركي تأثروا بالزلزالين اللذين ضربا كهرمان ماراش".

ولفت الى ان "نحو 35 ألف فريق محلي وأجنبي تشارك في عمليات الإنقاذ والإغاثة"، موضحاً ان "100 دولة قدمت لنا الدعم بينها 84 تشارك بفرق إنقاذ وإغاثة على الأرض".